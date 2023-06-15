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Закрыли на несколько месяцев: в Казани закрыли мост через Киндерку

В Казани до 30 октября 2023 года перекрыли мост через реку Киндерку
Закрыли на несколько месяцев: в Казани закрыли мост через Киндерку

Оксиния Самринова

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Городской комитета внешнего благоустройства сообщил о закрытии на реконструкцию моста через реку Киндерку, расположенном в казанском поселке Киндери. Проезд на участке от дома №1а на Степной и до улицы Шоссейной будет ограничен до 30 октября 2023 года.

Напомним, что в этом году в Казани планируют выполнить реконструкцию моста через Киндерку и через Сухую реку. На сооружениях будут менять несущие элементы, а также доведут ширину проезжей части до нормативной. Здесь будут обустроены тротуары, обновлено освещение и установлены элементы безопасности. Помимо этого, продолжают производить и капитальный ремонт моста по улице Назарбаева.

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