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"Закон давно нуждается в переработке": в Татарстане может подорожать такси

В Татарстане после вступления в силу законов такси может подорожать
"Закон давно нуждается в переработке": в Татарстане может подорожать такси

Оксиния Самринова

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После того, как в силу вступят новые федеральный и республиканский законы о регулировании рынка такси, стоимость поездок может стать выше, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РФ Фарит Ханифов. Вопрос обсудили накануне, 5 июля, на выездном заседании комитетов ГС РТ в Нижнекамске.

Депутаты рассмотрели законопроект "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РТ", сообщает "БИЗНЕС Online".

Обновленный федеральный закон заработает с 1 сентября, а регионы должны будут привести свое законодательство в соответствии с ним. Отмечается, что федералы при этом не только ввели свои обязательные правила, но также и разрешили субъектам ввести дополнительные нормы. Закон РТ "О такси", который используется на данный момент, действует с 2011 года. Ранее министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин уже отмечал, что он нуждается в серьезной переработке.

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