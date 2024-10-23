Захарова прокомментировала реакцию Украины на приезд генсека ООН

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik ответила на возмущения Украины по поводу приезда на саммит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Не так давно украинское ведомство раскритиковало Гутерриша за то, что он захотел прилететь в Казань.

Захарова возмутилась, почему эксперту нельзя куда-то ездить и что-то говорить. Министр не понимает, почему эксперту диктуют чью-то волю.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань 23 октября 2024 года, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Так, он проведет несколько встреч.

Напомним, саммит продлится до 24 октября.

Ранее мы писали о том, что глава Индии Нарендра Моди уехал из региональной столицы Республики Татарстан прямо с саммита БРИКС, чтобы увидеться с канцлером Германии Олафом Шольцем.