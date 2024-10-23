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Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Известно, что сам визит Моди в Германию будет п...

kremlin.ru

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Глава Индии Нарендра Моди уехал из регональной столицы Республики Татарстан прямо с саммита БРИКС, чтобы увидеться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом рассказали в издании «Лента.ру».

По предварительным данным, главные темы встречи специалистов - вопросы военно-технического сотрудничества. В том числе, особое внимание для Индии представляет область безопасности в водном пространстве. Известно, что сам визит Моди в Германию будет проходить в течении 3 дней.

Не так давно мы писали о том, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон, который прибыл на саммит БРИКС в Казань, оценил погоду в городе. О своих врпечатлениях он рассказал главе Казани Ильсуру Метшину и премьер-министру региона Алексею Песошину. Впервые Рахмон приехал в Казань в феврале 2024 года, на открытие «Игр будущего».

Напомним, саммит продлится до 24 октября.

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