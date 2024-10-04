За неделю в Казани спасли 3 вальдшнепов

Сразу 3 обращения о помощи пострадавшим вальдшнепам пришли на текущей неделе работники Государственного комитета Республики Татарстан по биоресурсам. Об этом рассказали в ведомстве.

Специалисты сообщили, что эти птицы оказываются на подоконниках и во многих других местах города после столкновений с самыми разными препятствиями.

Так, жители дома на ул. Чистопольская в региональной столице РТ не так давно нашли раненую птицу. вальдшнепам был отправлен в реабилитационный центр.

По данным ведомства, в Татарстане таких птиц больше 3,5 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в казанском кафе «Исфара» на улице Авангардной специалисты организовали проверку и обнаружили нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. В отношении владельца было возбуждено административное дело. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.