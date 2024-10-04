Прокуратура потребовала закрыть кафе «Исфара» на Авангардной

В казанском кафе «Исфара» на улице Авангардной специалисты организовали проверку и обнаружили нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. В отношении владельца было возбуждено административное дело. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.

В суде сообщили, что эксперты направили иск о приостановлении работы заведения до устранения недочетов.

Не так давно говорилось, что в региональной столице Татарстана суд закрыл на 90 дней кафе «Исфара» на ул. Даурской, 38, где отравились 4 человека. У потерпевших была кишечная инфекция.

Ранее мы писали о том, в Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире. Когда мальчика нашли, он был без признаков жизни примерно 2 дня. Есть версия, что мальчик приехал в город, чтобы заработать, а квартиру смог снять после того, как он подделал аккаунт