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Прокуратура потребовала закрыть кафе «Исфара» на Авангардной

В суде сообщили, что эксперты направили иск о п...

Яндекс.Карты/Диля Ф.

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В казанском кафе «Исфара» на улице Авангардной специалисты организовали проверку и обнаружили нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. В отношении владельца было возбуждено административное дело. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.

В суде сообщили, что эксперты направили иск о приостановлении работы заведения до устранения недочетов.

Не так давно говорилось, что в региональной столице Татарстана суд закрыл на 90 дней кафе «Исфара» на ул. Даурской, 38, где отравились 4 человека. У потерпевших была кишечная инфекция.

Ранее мы писали о том, в Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире. Когда мальчика нашли, он был без признаков жизни примерно 2 дня. Есть версия, что мальчик приехал в город, чтобы заработать, а квартиру смог снять после того, как он подделал аккаунт

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