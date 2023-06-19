Новости Казани
· Полина Модестова

Выступит The Limba: стало известно, как в Челнах отметят День молодежи

На Дне молодежи в Челнах 24 июня выступит The Limba
Выступит The Limba: стало известно, как в Челнах отметят День молодежи

pixabay

Подписаться в Telegram

В Набережных челна хедлайнером на День молодежи будет популярный R&B исполнитель The Limba из Казахстана. Мероприятие состоится в парке "Прибрежный" уже на этой неделе - 24 июня. Начало концерта в 16:00.

Гости смогут посетить сразу несколько площадок, среди которых будет "Молодежный квартал", "КАМАЗ-мастер", велофест, выставка авто-мото, молодежная ярмарка, рок-фестиваль "Мой мир", "квартирник "Все свои", интерактивные шатры и другие.

В 17 часов дадут старт концертной программе, в которой будут принимать участие местные коллективы и исполнители. В 20:15 на сцену выйдет известный музыкант The Limba. Под конец, в 21:10, выступит московский диджей Кирилл Слепуха - DMC KIDA. Завершится мероприятие салютом, который прогремит в 22:00.

Следующая новость ↓

Популярное

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе
Интересное в Казани
10 минут назад

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе

Лонгриды

17 часов назад

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

Новости Казани

20 часов назад

В Казани сотрудники ГИБДД поймали пьяную девушку за рулем Opel

санэпидемстанция уничтожение тараканов цена

Новости Казани

22 часа назад

В Казани пьяный водитель с двумя детьми в салоне, скрываясь от ГИБДД, устроил крупную аварию

Интересное в Казани

2 дня назад

Это “тихая” болезнь: врач из Казани рассказал, откуда у каждого 5-го щелчки в челюсти и постоянные головные боли

циклевка паркета и покрытие лаком цена в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани в багажнике машины нашли мертвым голого мужчину с перетянутым пенисом

Новости Казани

день назад

В Казани сотрудницу отделения банка судят за кражу денег премиум-клиентов

Новости Казани

21 час назад

В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

Лонгриды

день назад

"Папа - это становление самооценки": психолог рассказала о роли отца в жизни ребенка
Лонгриды
17 часов назад

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

Новости Казани

35 минут назад

Не вошли в десятку: опубликован топ регионов РФ по доходам населения

Новости Казани

45 минут назад

Мать успела выйти из дома: в Татарстане в результате пожара погибли трое взрослых и четверо детей

Новости Казани

20 часов назад

В Татарстане 47-летнего мужчину обвинили в убийстве сестры из-за наследства

Новости Казани

20 часов назад

Казань попала в ТОП российских городов для семейных путешествий в июле 2023 года
Доставили с больницу с ожогами: в Казани произошел пожар в многоквартирном доме
Новости Казани
15 секунд назад

Доставили с больницу с ожогами: в Казани произошел пожар в многоквартирном доме

Новости Казани

20 часов назад

Теплоход с 193 пассажирами, следовавший из Казани в Астрахань, ночью сел на мель на Волге

Новости Казани

20 часов назад

В Казани в 2023 году приведут в порядок шесть пляжей

Новости Казани

20 часов назад

В Казани сотрудники ГИБДД поймали пьяную девушку за рулем Opel
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%