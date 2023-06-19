Выступит The Limba: стало известно, как в Челнах отметят День молодежи

На Дне молодежи в Челнах 24 июня выступит The Limba

В Набережных челна хедлайнером на День молодежи будет популярный R&B исполнитель The Limba из Казахстана. Мероприятие состоится в парке "Прибрежный" уже на этой неделе - 24 июня. Начало концерта в 16:00.

Гости смогут посетить сразу несколько площадок, среди которых будет "Молодежный квартал", "КАМАЗ-мастер", велофест, выставка авто-мото, молодежная ярмарка, рок-фестиваль "Мой мир", "квартирник "Все свои", интерактивные шатры и другие.

В 17 часов дадут старт концертной программе, в которой будут принимать участие местные коллективы и исполнители. В 20:15 на сцену выйдет известный музыкант The Limba. Под конец, в 21:10, выступит московский диджей Кирилл Слепуха - DMC KIDA. Завершится мероприятие салютом, который прогремит в 22:00.