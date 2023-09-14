Выстрелил прямо в лицо: в школе под Казанью произошла стрельба из «самострела»
ПроГород
В школе, расположенной под Казанью, произошла стрельба, в результате которой ученика второго класса увезли с огнестрельным ранением в ДРКБ, сообщает телеграм-канал «Казань News».
Происшествие имело место сегодня утром, 14 сентября, в учебном заведении Богородского Пестречинского района. Ученику второго класса другой школьник выстрелил прямо в лицо из «самострела».
Пострадавший ребенок был оперативно доставлен на скорой помощи в ДРКБ. Известно, что мальчик восьми лет получил ранение средней степени тяжести.
Помимо того, на скорой был доставлен в больницу и еще один ребенок - его оглушило выстрелом. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.