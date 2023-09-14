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· Полина Модестова

Выстрелил прямо в лицо: в школе под Казанью произошла стрельба из «самострела»

В школе под Казанью произошла стрельба - ребенок доставлен в больницу с ранением
Выстрелил прямо в лицо: в школе под Казанью произошла стрельба из «самострела»

ПроГород

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В школе, расположенной под Казанью, произошла стрельба, в результате которой ученика второго класса увезли с огнестрельным ранением в ДРКБ, сообщает телеграм-канал «Казань News».

Происшествие имело место сегодня утром, 14 сентября, в учебном заведении Богородского Пестречинского района. Ученику второго класса другой школьник выстрелил прямо в лицо из «самострела».

Пострадавший ребенок был оперативно доставлен на скорой помощи в ДРКБ. Известно, что мальчик восьми лет получил ранение средней степени тяжести.

Помимо того, на скорой был доставлен в больницу и еще один ребенок - его оглушило выстрелом. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.

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