Высадили растения с красно-оранжевой окраской: в Казани завершают благоустройство в парке Горького

В Казани входную группу парка имени Горького откроют осенью этого года

В Казани завершается благоустройство входной группы центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Объект посетил глава республики Рустам Минниханов, о чем сообщили в пресс-службе «Института развития городов РТ».

В ближайшее время для отдыхающих откроют парадную площадь с пешеходными дорожками, новым остановочным павильона, хонами отдыха. На площади входной группы были высажены растения с красно-оранжевой окраской листвы и красными плодами: рябину, клен татарский, спирею и игру канадскую.

Во время благоустройства было заменено старое пешеходное покрытие, установлены скамейки, солнцезащитные зонты и кадки с сирень., которые формируют зоны для отдыха. Вдоль улицы Николая Ершова была обустроены велосипедная дорожка.