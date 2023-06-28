Все держат в секрете: стало известно, когда пройдет общегородской выпускной в Казани

Общегородской выпускной Казани пройдет 30 июля с возможными хедлайнерами из Казахстана

В Казани общегородской выпускной будут проводить уже в эту пятницу, 30 июля. Возможные хедлайнеры мероприятия стали известны порталу "БИЗНЕС Online". По данным их источников, им может стать группа Zoloto из Казахстана. Праздник будет проходить на "Татнефть Арене".

Среди наиболее популярных треков группы Zoloto - "Улицы ждали", "Грустно на афтепати", "Пока" и другие. В январе 2018 года был выпущен дебютный альбом под названием "Не переживай".

Ранее стало известно, что в Казани на программу общегородского выпускного направили 12 миллионов рублей. На айте госзакупок был опубликован соответствующий тендер. Дата и хедлайнеры мероприятия не раскрывались.