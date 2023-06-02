Возбуждено уголовное дело: в День защиты детей в Казани ребенок выпал из окна

В Татарстане двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа 1 июня и разбился

Сотрудники прокуратура Республики Татарстан проводят проверку по факту падения маленького ребенка из окна многоэтажного дома в Казани.

Трагедия произошла накануне, 1 июня, около трех часов дня. По предварительным данным, малыш в возрасте двух лет находился в квартире, расположенной на пятом этаже дома на Минской. Мальчик выпал из окна и от полученных травм скончался на месте происшествия.

К дому выехал заместитель прокурора Советского района города Казани. Прокуратура в тот же день приступила к проверке по факту случившегося. Надзорному ведомству предстоит выяснить, исполнялось зи законодательство о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Обстоятельства случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ, предполагающей причинение смерти по неосторожности.