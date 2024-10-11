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Восстановленный после пожара Алафузовский театр начал работать

Специалист отметил, что в театре станут работат...

МЧС

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Восстановленный после возгорания Алафузовский театр начать работать. Не так давно в заведении состоялся первый спектакль. Об этом рассказали в Министерстве по делам молодежи Татарстана.

Как сказал министр Ринат Садыков, в будущем на сцене театра появятся возможности для самореализации людей по национальному проекту «Образование».

Специалист отметил, что в театре станут работать различные творческие мастерские и лаборатории, своя студия для записи звука, а также выдающиеся преподаватели.

Напомним, что Алафузовский театр был закрыли на ремонт после возгорания, которое произошло летом 2022 года. Тогда локализовать огонь на площади 500 квадратных метров получилось только через спустя 5 часов.

Ранее мы писали о том, что в Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября 2024 года.

Об этом рассказали в администрации Казани.

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