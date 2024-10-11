В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

В региональной столице Республики Татарстан из-за проведения саммита БРИКС в период с 18 по 24 октября 2024 года, будут ведены ограничения на движение и парковку любого транспорта. Об этом рассказали в администрации Казани.

С 18 октября будет ограничено движение на проезде по Оренбургскому тракту от пр. Победы до ул. Парина. Запрет на движение больше 5 тонн будет на ул. Меховщиков, Девятаева, Гафури, Ирек, К. Татарстан и Татарстан с 6:00 до 21:00.

На перекрестке ул. Вишневского около других улиц появятся знаки «Движение прямо». Полный список улиц, на которых распространяются ограничения.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана стартовали общественные обсуждения по поводу новой канатной дороги «Аэромост» от «Ак Барс Арены» до парка имени Горького. Обсуждения пройдут до 18 ноября.