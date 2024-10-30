Водитель скрылся с места ДТП после столкновения 4 легковушек в Казани

В региональной столице Республики Татарстана водитель скрылся с места дорожного происшествия после столкновения 4 легковых автомобилей.

Как итог, после столкновения 2 человека получили травмы. Стало известно, что все случилось на пр. Победы в Казани 29 октября 2024 года, вечером. В машинах были 5 человек, одного из потерпевших зажало в автомобиле.

Выяснилось, что Hyundai Solaris получил повреждения, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что скандальную подземку на улице Мавлютова в региональной столице Республики Татарстан продолжат строить с 10 ноября 2024 года.

Известно, объект стали строить еще в 2021 году, а завершить планировали к августу 2022 года. Однако переход все еще не сделан. Министр отметил, что во время возведения не раз появлялась нужда в дополнительных видах работы с учетом стесненности и переноса инфраструктуры.