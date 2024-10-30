Скандальную подземку на Мавлютова продолжат строить с 10 ноября

Подземный переход на ул. Мавлютова могут начать достраивать уже в следующем месяце 2024 года. Об этом сообщил Минтранспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Как рассказал эксперт, следствие пройдет до 9 ноября, а уже 10 числа работы на территории продолжатся.

Министр отметил, что во время возведения не раз появлялась нужда в дополнительных видах работы с учетом стесненности и переноса инфраструктуры, пишет inkazan.ru.

Известно, объект стали строить еще в 2021 году, а завершить планировали к августу 2022 года. Однако переход все еще не сделан. По этой причине в текущем году был арестован начальник отдела контроля качества и приемки работ компании «Главтатдортранс» Валерий Осипов.

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