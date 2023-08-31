Вложит 10 миллиардов рублей: в Казани проведут полную реконструкцию производственного здания на Гладилова

Компания «Бриз» вложит 10 миллиардов рублей в реконструкцию фабрики Алафузова в Казани

Инвестиционная группа компаний ASG Алексея Семина продала здание льнокомбината в Казани застройщику «Бриз», сообщает «БИЗНЕС Online». В планах - проведение полной реконструкции производственного здания на Гладилова под жилье и общественные пространства.

Владелец ГК Андрей Беляков подтвердил эту информацию и рассказал, что в планах - создать среду, где бы люди жили, работали, развлекались и водили детей в детский сад.

В течение полугода «Бриз» представит проект реконструкции общественности, а также пройдет согласование межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова.