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· 16+ · Екатерина Елисеева

Власти Казани оправдались за мусор на остановках

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Мэрия Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города прокомментировала проблему с остановками полными мусора.

Власти сообщили, что территорию остановок МУП «Городское благоустройство» чистит по графику.

Кроме того, в комитете внешнего благоустройства подчеркнули, что подземные переходы чистят каждый день, ориентировочно утром. Там рассказали, что порой за день копится мусор, который на следующий день убирают.

Если у вас есть вопросы по уборке, то напишите в телеграм-бот «Моя Казань» или в комитет внешнего благоустройства. Напомним, что на загрязненный город пожаловался правозащитник Еркен Сарсембаев. Мужчина сообщил, что ему стыдно перед туристам за это, пишет «Инказан».

Ранее мы писали о том, что в озеро Кабан сбрасывают сточные воды.

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