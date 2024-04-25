В озеро Кабан сбрасывают сточные воды

В рамках санитарного 2-месячника состоялся рейд по озеру Средний Кабан. Экологи работали на месте вместе с журналистами. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии Татарстана.

В водоеме они нашли сброс сточных вод из трубы, которая находится около дома 124 к. 5 на улице Хади Такташа.

Специалисты взяли пробы воды в 2 точках: в районе Казанского зооботсада и на ул. Хади Такташа. Все они были направлены на лабораторное исследование.

Ранее мы писали о том, что в Казани сотрудника полиции ранили в живот в ходе драки.