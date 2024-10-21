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Владимира Путина ждут в Казани

Президента ждет целый марафон по взаимодействия...

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Глава государства Владимир Путин будет встречаться с разными участниками саммита БРИКС в региональной столице Татарстана. Он прилетит уже сегодня вечером.

Президента ждет целый марафон по взаимодействиям 3-4 дня. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Напомним, мероприятие пройдет в период с 22 по 24 октября 2024 года.

Песков отметил, что украинского вопроса нет в повестке, но гости все же могут задать вопросы на эту тему.

На саммите в Казани ждут 33 делегации и глав более 24 государств. Пока что у президента запланировано 17 2-сторонних встреч, пишет РИА «Новости».

Ранее мы писали о том, что 4 станции второй ветки казанского метро планируется сдать в 2027 году. Об этом рассказал глава города Ильсур Метшин. Мэр подчеркнул, что возведение метрополитена - дорогое дело. На 1-й этап строительства нужно 43 млрд рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

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