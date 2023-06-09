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· Полина Модестова

В силу еще не вступил: в Татарстане вынесли приговор женщине, натравившей собаку на ребенка

Натравившая собаку на 6-летнюю девочку 32-летняя женщина избежала колонии
В силу еще не вступил: в Татарстане вынесли приговор женщине, натравившей собаку на ребенка

pixabay

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Стало известно, что 32-летняя жительница Пестречинского района Татарстана, которая натравила собаку на шестилетнюю девочку, была приговорена к одному году ограничения свободы. В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения 26 августа 2022 года и выгуливала собаку у дома, расположенного на улице Советской в деревне Пимеры. Животное было без намордника.

В какой-то момент женщина натравила свою собаку на маленького ребенка. Животное вцепилось девочке в плечо и причинило легкий вред здоровью.

Подсудимая лишь частично признала свою вину. Судом она была признана виновной. По статье, по которой ее обвиняют, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

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