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В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

У мужчины с женщиной была интимная встреча

Катя Царева

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Тело 40-летнего медика было найдено в отеле 11 августа 2024 года. В номере еще был 38-летний заведующий отделением Городской клинической больнице в Екатеринбурге.

По предварительным данным, у мужчины с женщиной была интимная встреча. Умершей врачи поставили внутренние и внешние кровотечения половых органов и даже печени, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Республике Марий Эл случилась жуткая авария с участием 2 автобусов. Все произошло в Медведевском районе 14 августа 2024 года, на 50 километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск.

Кроме того, мы говорили, что челнинец разбился насмерть при падении с высоты 7 этажа в Новом городе. О случившемся первым узнал человек из соседнего дома и позвонил правоохранителям.

Также, мы сообщали, что татарстанец избивал второклассницу по любому поводу: его наказание.

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