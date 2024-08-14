Челнинец разбился насмерть при падении с высоты 7 этажа в Новом городе

Мужчина из Набережных Челнов умер до приезда медиков.

В городе возле дома 1/13 нашли тело мужчины, который упал с высоты. На место прибыли сотрудники полиции и скорой, пишет издание «Челнинские известия».

Выяснилось, что безработный 45-летний местный житель проживал в этом доме на 7 этаже. Никаких записок рядом с ним не было.

О случившемся первым узнал человек из соседнего дома и позвонил правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что татарстанец избивал второклассницу по любому поводу: его наказание.

У Александра Темникова с сожительницей 4 детей. Больше всего получала старшая дочь — будущая ученица 2 класса Алиса. Когда все узнали о побоях, Александр признался, что иногда он действительно бил ее по попе и кричал на нее, вот только потом от своих слов отказался вовсе.

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