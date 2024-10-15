В Кремле заявили, что РФ не в изоляции

РФ не находится в изоляции. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Специалист сообщил, что сейчас достаточно тяжело изолировать любое государство, тем более Россию.

По словам пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина, Российская Федерация - неотъемлемая часть международного диалога и не смотря ни на что, на саммит БРИКС, который состоится в региональной столице Республики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года, приедут главы более 20 различных стран.

Ранее мы писали о том, что из Казани с 19 по 25 октября 2024 года, в аэропорт запустят 176 дополнительных поезда. По маршруту станут ходить поезда с 6 вагонами с большими багажными полками, местами для велосипедов и со многим другим, что поможет сделать поезду комфортной. Кроме того, под каждым 3-местным диваном есть розетки.