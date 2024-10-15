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Из Казани с 19 по 25 октября в аэропорт запустят 176 дополнительных поезда

По маршруту станут ходить поезда с 6 вагонами

РЖД

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Из Казани в аэропорт станут ходить 176 дополнительных поездов. Причина - проведение саммита БРИКС.

Так, в период с 19 по 25 октября 2024 года, доппоезда станут ходить с 6:30 до 22:30 по маршрутам Вахитово – Аэропорт и Казань – Аэропорт. Интервал движения - до 20 минут. Об этом рассказали в Горьковской ж/д филиала ОАО «РЖД».

По маршруту станут ходить поезда с 6 вагонами с большими багажными полками, местами для велосипедов и т.д.. Под каждым 3-местным диваном есть розетки, а у подножек имеется выдвижная ступенька.

Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Татарстана будет упразднен п. Комсомолка. Проект внесут в Государственный совет Республики Татарстан. Об этом рассказали власти муниципалитета.

Населенный пункт Комсомолка был основан еще в 1941 году, раньше на этом месте был организован сплав леса.

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