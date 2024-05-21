В казанском метро стали реже ходить поезда

В Казани на линии метро было решено увеличить интервал движения поездов из-за технических причин. Представители метрополитена приносят извинения за временные задержки движения.

Ранее казанцы сообщили, что они вынуждены ожидать поезда до 10 минут. Дополнительный поезд был введен после сильных снегопадов в начале года, так как пассажиропоток в метро постоянно растет. В 2022 году он увеличился на 10%, а в 2023 году — на 17%. С 1 сентября 2023 года на линии в часы пик выходило 10 составов, но в апреле было объявлено о работе метро в усиленном режиме с интервалом движения в пять минут до конца июня.