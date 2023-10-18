В Казани задержали закладчика, прятавшего наркотики на чердаке дома

В полиции Казани рассказали о задержани молодого человека, хранившего наркотики на чердаке дома в Приволжском районе.

В начале октября был задержан 23-летний парень, которого подозревали в причастности к преступлению. При обыске в квартире нашли два пакета в запрещенными веществами, позднее экспертиза подтвердил - это мефедрон.

Также дома нашли весы и пакетики для дальнейшей фасовки запрещенных веществ.

Парень сам рассказал, что хранил наркотики на чердаке.

Возбуждено уголовное дело, фигурант под стражей.