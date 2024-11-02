В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

В суде в Казани была признана виновной Ильмира Гарданова, которая обвиняется в поджоге и в результате в смерти 7 ее близких. Об этом рассказали в прокуратуре РТ.

Выяснилось, что женщина принесла домой горючую жидкость, разлила ее около входа в зал и кухню, а после преподнесла огонь. Как итог, погибли ее мама, брат, муж и 4 детей. Татарстанку обвиняют в п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, все случилось 18 июня минувшего года в с. Саитово. В результате пожара погибли 7 человек, в частности 4 детей 2016−2019 г. р.. Жива только Гарданова, которой тогда не было дома. Сперва следователи завели дело за причинение смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК России). Глава СК РФ Бастрыкин контролирует дело.

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