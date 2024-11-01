Смертельное ДТП произошло в татарстанском селе Данауровка

В Чистопольском районе РТ машина оказалась в кювете и перевернулась. Об этом рассказали в Государственной автоинспекции.

Все случилось 1 ноября 2024 года, в с. Данауровка. За рулем «Лада» был 38-летний местный житель, который превысил скоростной режим.

Внезапно автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. После этого водитель и его 48-летний пассажир получили травмы. В ГАИ рассказали, что люди травмировались, так как были не пристегнуты.

Водителя госпитализировали в больницу с разными травмами, однако, к сожалению, помочь второму потерпевшему уже не удалось, он умер на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции попросили водителей соблюдать правила дорожного движения.

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