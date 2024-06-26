В Казани в троллейбусе №8 и трамвае №5 больше нет кондукторов

С 26 июня в троллейбусе №8 и в трамвае №5 не будет кондукторов, платить за проезд теперь придется самим при помощи валидатора. Об этом рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».

На предприятии сообщили, что если вдруг пассажир захочет оплатить проезд наличными, то сделать это можно будет на электронной кассе у водителя транспорта.

Валидатор в салоне принимает оплату банковскими и проездными картами. В компании напомнили местным жителям о том, что следует дождаться, когда на экране появится зеленая галочка.

Ранее мы писали о том, что нижнекамский блогер Альбина Исмаева спасает брошенных на произвол судьбы птенчиков. Не так давно к ней обратились люди, которые нашли в траве гнездо с яйцами.

Через некоторое время девушка пришла на место, положила еще не вылупленных птенцов в инкубатор, а потом наблюдала за их рождением.