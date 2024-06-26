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Нижнекамский блогер Альбина Исмаева спасает птенцов

Позже блогер планирует перевести их всех в казанский Центр помощи диким птицам

pixabay.com

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Нижнекамский блогер Альбина Исмаева спасает брошенных на произвол судьбы птенчиков. Не так давно к ней обратились люди, которые нашли в траве гнездо с яйцами.

Через некоторое время девушка пришла на место, положила еще не вылупленных птенцов в инкубатор, а потом наблюдала за их рождением.

Позже блогер планирует перевести их всех в казанский Центр помощи диким птицам. Об этом сообщила сама Альбина на своей странице в социальной сети.

Ранее мы писали о том, что в казанском зоопарке у канадских казарок появился птенец. Кроха родился полтора месяца назад. Малыш уже окреп и стал очень активным. Сейчас он ест тертую морковь, комбикорм, творог и многое другое. Работники учреждения сообщили, что родители птенчика ухаживают за ним. Местные орнитологи тоже наладили контакт с новым жителем зоопарка.

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