В Казани в результате ДТП машина оказалась на крыше

20 февраля в 21:09 на перекрёстке улиц Н. Назарбаева и Павлюхина в Казани произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля Chery Tiggo и Mitsubishi Galant.

По предварительной информации, 24-летняя водитель Chery Tiggo с трёхлетним стажем нарушила ПДД, выехав на запрещающий сигнал дополнительной секции светофора, и столкнулась с Mitsubishi, которым управлял 32-летний водитель.

В результате удара каршеринговый автомобиль перевернулся на крышу.

Ранее мы писали о том, что в Казани 19 февраля машина сбила 2 школьниц на пешеходном переходе.