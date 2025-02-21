Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани в результате ДТП машина оказалась на крыше

Все случилось на перекрёстке улиц Н. Назарбаева...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

20 февраля в 21:09 на перекрёстке улиц Н. Назарбаева и Павлюхина в Казани произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля Chery Tiggo и Mitsubishi Galant.

По предварительной информации, 24-летняя водитель Chery Tiggo с трёхлетним стажем нарушила ПДД, выехав на запрещающий сигнал дополнительной секции светофора, и столкнулась с Mitsubishi, которым управлял 32-летний водитель.

В результате удара каршеринговый автомобиль перевернулся на крышу.

Ранее мы писали о том, что в Казани 19 февраля машина сбила 2 школьниц на пешеходном переходе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Новости России

25 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонты на производственных объектах в пяти регионах

обработка от плесени в ванной

Лонгриды

13 часов назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

курсы по химии с нуля в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Стала известна причина смерти 4 студентов в Казани

Новости Казани

день назад

В небе над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект

Новости Казани

день назад

Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

Не у нас

день назад

Учёный Андрей Глазовский назвал города, которые уйдут под воду к 2100 году

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма
Лонгриды
3 дня назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Вопрос изучения татарского языка в школах Татар...

Не у нас

час назад

Астрономы рассказали о появлении воды на Земле

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

Новости Казани

час назад

В 57 лет умер музыкант из Казани, записывавший первые хиты МакSим

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ депутаты предложили упростить для участников СВО выдвижение на выборы
В Казани в результате ДТП машина оказалась на к...
Новости Казани
20 минут назад

В Казани в результате ДТП машина оказалась на крыше

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане в ближайшие дни ожидается -26 градусов

Новости Татарстана

17 часов назад

Прокуратура Татарстана добилась увольнения экс-главы Тукаевского района Галиева

Новости Казани

19 часов назад

В Казани деталь фуры пробила череп водителю на стройке
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
4 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев