В Казани 19 февраля машина сбила 2 школьниц на пешеходном переходе
Екатерина Елисеева
19 февраля около 16:35 в Кировском районе произошло ДТП с участием пешеходов. Водитель автомобиля Лада Приора, 55-летний житель Казани с 25-летним стажем, двигался по улице Бирюзовая в сторону Привокзальной.
На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу двум школьницам 8 и 15 лет, которые возвращались домой.
В результате аварии девочки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы бригадой скорой помощи.
Автомобиль нарушителя эвакуировали на специализированную стоянку.
Ранее мы писали о том, что 20 февраля утром в Татарстане ожидается до -25 градусов, днем — до -12 градусов.
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