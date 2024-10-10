В Казани у озера Средний Кабан нашли неразорвавшийся снаряд

В четверг, 10 октября 2024 года, рабочие обнаружили довольно интересную находку. Выяснилось, что этим предметом был неразорвавшийся снаряд. Находка лежала около озера Средний Кабан в региональной столице Татарстана.

Строители увидели боеприпас в ходе подготовки котлована на ул. Ярдем в Казани. По предварительным данным, калибр — 152 миллиметра, артиллерийский. Пожарные и сотрудники полиции уже работают на месте, сапёры едут. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан правоохранители задержали мужчину, который сбежал из зала суда в ходе вынесения приговора. В настоящее время ему грозит уголовное дело после побега.

Стало известно, что Станислав был фигурантом дела о хранении и распространении наркотических веществ.