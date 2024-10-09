Появились подробности побега казанца из зала суда 9 октября

Стали известны подробности побега из зала суда в региональной столице Республики Татарстан.

По информации источника KazanFirst, Станислав был фигурантом дела о хранении и распространении наркотических веществ.

Вот только под стражу мужчину не взяли — суд он ждал под домашним арестом. 9 октября 2024 года, Станислав прибыл в Московский районный суд города и, когда услышал приговор — 8 месяцев строгого режима, решил действовать.

Мужчина отпросился в туалет, вышел на улицу, сел в машину и уехал. По какой причине за фигурантом не пошли приставы, которые обязаны сопровождать осужденных - неизвестно. В настоящее время хулигана ищут.

Ранее мы писали о том, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин попросил завершить расследование дела из-за смерти беременной женщины в Мензелинском районе Татарстана.