Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появились подробности побега казанца из зала суда 9 октября

В настоящее время хулигана ищут

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Стали известны подробности побега из зала суда в региональной столице Республики Татарстан.

По информации источника KazanFirst, Станислав был фигурантом дела о хранении и распространении наркотических веществ.

Вот только под стражу мужчину не взяли — суд он ждал под домашним арестом. 9 октября 2024 года, Станислав прибыл в Московский районный суд города и, когда услышал приговор — 8 месяцев строгого режима, решил действовать.

Мужчина отпросился в туалет, вышел на улицу, сел в машину и уехал. По какой причине за фигурантом не пошли приставы, которые обязаны сопровождать осужденных - неизвестно. В настоящее время хулигана ищут.

Ранее мы писали о том, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин попросил завершить расследование дела из-за смерти беременной женщины в Мензелинском районе Татарстана.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Новости России

3 часа назад

Исследование: автовладельцы не спешат продавать «свежие» авто с пробегом

чем опасен борщевик для человека и как

Новости Татарстана

7 часов назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов

3d анимация заказать в Москве

Новости Казани

день назад

Казанцы сообщают о громких хлопках – это испытания на пороховом заводе

Новости Татарстана

2 часа назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Лонгриды

19 часов назад

«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Татарстана

день назад

Родители Ильназа Галявиева выкупили спорную долю в квартире
Новости Татарстана
день назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Новости Казани

32 минуты назад

Появились подробности побега казанца из зала суда 9 октября

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Казани

42 минуты назад

В казанском зооботсаде родилась зебра

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске появятся 2 новые улицы
Казанец выступил в образе Михаила Боярского в ш...
Новости Казани
час назад

Казанец выступил в образе Михаила Боярского в шоу «Ярче звёзд»

Новости Татарстана

4 часа назад

Умерла мама народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова

Новости Татарстана

5 часов назад

Появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе

Новости Татарстана

5 часов назад

Бастрыкин контролирует дело о гибели беременной татарстанки
Важное в РТ
4 дня назад

64% жителей Казани покупают страховки