В Казани у «Казанькомпрессормаша» при демонтаже здания возник пожар

В Казани случилось возгорание во время демонтажа неработающего заброшенного строения возле завода «Казанькомпрессормаш». Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Столб дыма люди заметили за пару километров от самого пожара. На место прибыли 2 пожарные спецмашины.

Однако сведения о том, что все случилось на территории организации, не подтвердилась.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги. СК завершил расследование инцидента на «КАМАЗе», где 61-летний рабочий умер под огромной плитой. Уголовное дело было направлено в суд.

Кроме того, мы говорили, что 1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Набережных Челнов. По предварительным данным, дома находилась его мать, однако она оставила ребенка на 7-летнюю дочку.