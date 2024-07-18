В Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги

СК завершил расследование инцидента на «КАМАЗе», где 61-летний рабочий умер под огромной плитой.

Дело было возбуждено в отношении 39-летнего мастера цеха за преступление, которое связано с нарушением правил безопасности. Все это стало причиной гибели местного жителя.

Напомним, 20 февраля 2024 года, фигурант попросил сотрудников передвинуть литейные формы при помощи спецмеханизмов, которые на самом деле не были для этого предусмотрены. Во время укладки кирпичей один из них раскрошился, и груз рухнул на мужчину, который проходил мимо. К сожалению, его не удалось спасти, он умер на месте происшествия.

Уголовное дело было направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что 1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Набережных Челнов. По предварительным данным, дома находилась его мать, однако она оставила его на 7-летнюю дочку.