В Казани стартовал кулинарный Break Fest: чем собираются кормить на завтрак жителей города

Казань - один из крупнейших городов России. Туристический центр и гастрономическая столица. В городе регулярно проходят кулинарные фестивали и выставки. Вот и теперь для жителей и гостей Казани придумали новую интересную гастрономическую историю.

С января по февраль 2023 года в Казани проходит фестиваль завтраков Break Fest. В нём принимают участие топовые заведения города.

В меню представлены эксклюзивные позиции по приятным ценам. Стоимость блюд варьируется от 450 рублей до 750 рублей.

В чём идея?

Break Fest- это проект, который позволяет популяризировать полезное питание, а именно завтраки. Каши, молочные блюда, злаковые и полезная выпечка.

А задача шеф-поваров придумать необычные сочетания продуктов, которые будут не только вкусными, но и полезными. Например, в Казани можно попробовать авокадо-скрэмбл с красной икрой или же омлет с трюфельной рикоттой и пармезаном.

Всего в фестивали приняли участие 9 городов, 250 ресторанов, которые в сумме представили 1000 завтраков.

- На мой взгляд это замечательный проект, который позволяет вернуть нам завтраки. В рабочей суете, мы часто пропускаем этот приём пищи, особенно молодёжь. Хотя это из самых главных приёмов пищи. Плюс Break Fest в том, что тут не только вкусно, но и полезно. Пропаганда правильно питания и здорового образа жизни. Я привередлива в плане еды и скептически отношусь ко многим позициям. Вообще не люблю тыкву, но попробовав в необычном сочетании, мне действительно понравилось,- рассказывает участница фестиваля Александра.

- Проект, который не только делает наш день лучше, но и открывает интересные места и заведения. До этого о многих местах я и не догадывалась, а теперь у меня появилось новое любимое место,- делиться своим мнением Сабина, участница фестиваля.

Помимо этого, у Break Fest есть и амбассадоры, в лице блогеров и знаменитых людей.