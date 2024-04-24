23 апреля казанец избивал женщину на улице и давил ее дверью

23 апреля 2024 года, мужчина избивал девушку на ул. Дубравной. Все это сняли камеры, которые появились в телеграм-канале «Казань на максималках».

Около автомобиля была девушка, которую мужчина таскал за волосы и бил.

Все это снимала камера «умного» домофона, где агрессор продолжал издеваться над потерпевшей возле подъезда. Через некоторое время мужчина неожиданно принялся железной дверью от подъезда давить девушку.

В МВД РФ по Казани сообщили Inkazan, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего в Приволжском районе. В настоящее время устанавливаются личности участников ссоры.

Ранее мы писали о том, что житель Азнакаево угрожал своей супруге убийством во время избиения.