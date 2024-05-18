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В Казани прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике

В столице Татарстана завершились Всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Алтынчеч", которые собрали более тысячи спортсменов из 20 регионов России!  

culturfit.ru

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В столице Татарстана завершились Всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Алтынчеч", которые собрали более тысячи спортсменов из 20 регионов России.

Впервые в истории соревнований на "Алтынчеч" приехали спортсмены из Донецкой Народной Республики, которые получили возможность продемонстрировать свой талант на высоком уровне.

Соревнования проходили в самых разнообразных дисциплинах, от индивидуальных выступлений девушек и юношей до смешанных пар, групповых номеров, трио, танцевальной гимнастики и гимнастических платформ.

"Алтынчеч" превратился в настоящий праздник спортивной аэробики, объединивший спортсменов из разных уголков России, для многих из которых участие в соревнованиях такого уровня стало настоящим вызовом и возможностью проявить свой потенциал.

Мария Оскнер, спортивный судья всероссийской категории, отметила высокую организацию соревнований и подчеркнула важность проведения "Алтынчеч" для развития спортивной аэробики в России.

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