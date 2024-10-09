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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани побит температурный рекорд, который держался с 1923 года

Температура была на уровне +22 градусов

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана 8 октября 2024 года, температура была на уровне +22 градусов. Такой показатель побил рекорд 1923 года — +21 градус. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказал руководитель Гидрометцентра региона Феликс Гоголь.

Специалист сообщил, что во вторник в Казани был побит климатический рекорд. По информации метеостанции „Казань“, в Приволжском районе, температура была +22,4 градуса. В авиаметеостанции „Казань-Аэропорт“, максимальная температура — +22,7 градуса. В 1923 году, температура была на уровне +21,1 градуса.

Эксперт также отметил, что по сведениям 3 метеостанции в Авиастроительном районе, тоже был побит рекорд, однако точной информации пока нет.

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