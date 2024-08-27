В Казани плохо высказались о незаконных шлагбаумах

В Казани продолжается борьба с незаконно установленными шлагбаумами. Самовольная установка шлагбаумов стала одной из самых распространенных проблем в сфере благоустройства города и поводом для множества судебных исков.

Что говорит мэр Казани?

Глава города Ильсур Метшин отметил, что любые работы по благоустройству должны проводиться в рамках действующего законодательства. "Это не их огород, что называется. Это территория, где есть нормативная документация, которая разрешает или не разрешает устанавливать шлагбаумы", - сказал он.

Сколько исков по шлагбаумам?

За незаконную установку шлагбаумов уже подан 66 исков.

Рост нарушений в сфере благоустройства:

За последние месяцы число нарушений в сфере благоустройства Казани увеличилось на 53%, достигнув отметки в 135,2 тысячи.

Штрафы:

Соответственно, увеличилась и сумма налагаемых штрафов: она составила 350 миллионов рублей. На данный момент взыскано 295 миллионов рублей.

Чаще всего нарушают правила парковки:

Чаще всего нарушаются правила парковки, в том числе у мусорных контейнеров.

Что ждет "самоуправцев"?

Казанские власти намерены продолжать борьбу с нарушениями в сфере благоустройства. Город должен быть комфортным для всех его жителей, а не только для тех, кто установил шлагбаум у своего дома.