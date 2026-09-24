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Медицинская платформа с ИИ-аватаром от Билайна на 73% улучшила качество жизни пациентов

Служба новостей Автор статьи
Билайн внедрил платформу дистанционного монитор...

Фото: magnific.com

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Билайн внедрил платформу дистанционного мониторинга пациентов с ИИ-аватаром по заказу Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Платформа, разработанная для сопровождения лечения хронических неинфекционных заболеваний, позволяет повысить качество жизни пациентов на 73% и снижает нагрузку на первичное звено здравоохранения более чем на две трети.

По данным Всемирной организации здравоохранения, хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) — причина порядка 71–75% всех случаев смертности в мире. Эффективное ведение пациентов с ХНИЗ требует регулярного мониторинга, который сложно организовать в условиях, когда ресурсы здравоохранения ограничены. Внедрение цифровых технологий в медицину открывает новые возможности для решения этой задачи.

Платформа дистанционного мониторинга пациентов объединяет образовательные ресурсы, цифровые инструменты самоконтроля и возможности удалённой диагностики в режиме реального времени. Всё это помогает пациентам понимать, что с ними происходит, и контролировать течение заболевания, а врачам даёт возможность эффективно отслеживать состояние здоровья пациентов и экономить время без ущерба качеству услуг.

В проекте уже приняли участие более 1000 пациентов. Согласно результатам пилотных испытаний, использование платформы на 35% усиливает приверженность к лечению у пациентов, улучшает качество их жизни на 73% и повышает их удовлетворённость медицинской помощью на 58%. Кроме того, оно снижает число экстренных госпитализаций на 20%, уменьшает нагрузку на первичное звено здравоохранения более чем на 60% и помогает снизить затраты на лечение пациентов ревматологического профиля на 31,5%. Помимо ревматологии, платформа охватывает также направления кардиологии, пульмонологии, трансплантологии, эндокринологии.

В числе компонентов платформы — видеоуроки и дневники здоровья для пациентов, система мониторинга для врачей и блок «Анамнез», функции напоминаний о приеме лекарств, канал связи с лечащим доктором, а также интерактивный ИИ-аватар, который работает на основе базы знаний, содержащий достоверную медицинскую информацию и ответы на наиболее актуальные вопросы.

ИИ-аватар для автоматической коммуникации с пациентами, разработанный ООО «Цифровые Легенды» и кастомизированный под задачи МОНИКИ, был представлен в рамках пилота на Всероссийском форуме «Здоровье нации 2026» и получил награду как лучший проект.

Александр Шведов, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом»:
«Медицина будущего — это непрерывное управление здоровьем, которое заменит точечное лечение и позволит не просто продлевать пациентам жизнь, но улучшать её качество. Именно цифровые технологии делают такой переход возможным. Наша платформа получает высокие оценки среди врачей и пациентов».

Светлана Кобзарь, директор блока по развитию партнёрств и инновациям ПАО «ВымпелКом»:
«Наш продукт объединяет дневники здоровья, напоминания, канал связи с врачом и ИИ‑аватара на базе достоверной медицинской базы знаний. Результаты пилота впечатляют и подтверждают правильность нашего технологического подхода — платформа реально повышает эффективность наблюдения и снижает нагрузку на систему здравоохранения».

Денис Петухов, основатель ООО «АйПи-Ком»:
«Технологической основой проекта дистанционного мониторинга для МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского стала платформа "МедиСимо" — отечественное решение, включённое в Единый реестр российского программного обеспечения. Мы рады, что совместно с Билайном нам удалось не просто внедрить цифровой инструмент, а создать полноценную экосистему для непрерывного управления здоровьем пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями».

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