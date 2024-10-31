Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани перенесли открытие терм

На сайте терм уже сейчас можно заранее забронир...

pixabay.com

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Термы на Оренбургском тракте не откроют свои двери осенью текущего года. Об этом рассказали в телеграм-канале «Термы „Пляж“».

Специалисты сообщили, что открытие ожидается в зимнее время, однако когда именно пока неизвестно. Объект появится на территории бывшего гипермаркета «Карусель» на Оренбургском тракте, 170.

Руководство комплекса рассказало, что площадь «Пляжа» будет 12,6 тыс. кв. м. Внутри планируют обустроить более 10 бань и саун, 6 различных бассейнов и ВИП-комнаты.

На сайте терм уже сейчас можно заранее забронировать годовой абонемент. По информации Inkazan, 50 посещений = 50 тыс. рублей.

В администрации объекта сообщили, что открытие терм пришлось перенести из-за проблем с финансированием. Кроме того, случились изменения в проектной документации, проверки контролирующих органов продлились.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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