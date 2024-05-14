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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

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Жителям поселка Сухая Река была предоставлена возможность воспользоваться новым маршрутом автобуса №92с, после того как было прекращено обслуживание маршрута №37а.

Это решение было принято комитетом по транспорту города Казани, и теперь жители могут пользоваться новым маршрутом №93, который следует от КДК имени Ленина до поселка Берновые Ковали. Оба маршрута обслуживаются МУП "ПАТП-2". Маршрут №93 будет работать с 6 утра до 19:45, с тремя автобусами по будням и пятью автобусами по выходным.

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