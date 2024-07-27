В Казани около колледжа лежит тело

Около Авиационно-технического колледжа в Казани находится тело. Личность пока неустановлена. Труп накрыт.

Правоохранители в настоящее время находятся на месте, подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее мы писали о том, что в поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на квадроцикле. На место аварии отправился прокурор Зеленодольского района Дмитрий Ерпелев. По этому факту специалисты начали проверку.

Кроме того, мы говорили, что в Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа. Местные жители заявили, что погибшая в этом доме не жила. По предварительным данным, в день смерти она была в магазине в п. Залесный.

Также, стало известно, что в Лениногорске Татарстана 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости. В ведомстве сообщили, что мужчина в ночное время разбил окно торговой точки, влил горючую жидкость и поджег.