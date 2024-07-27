Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани около колледжа лежит тело

Правоохранители в настоящее время находятся на ...

Катя Царева

Подписаться в Telegram

Около Авиационно-технического колледжа в Казани находится тело. Личность пока неустановлена. Труп накрыт.

Правоохранители в настоящее время находятся на месте, подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее мы писали о том, что в поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на квадроцикле. На место аварии отправился прокурор Зеленодольского района Дмитрий Ерпелев. По этому факту специалисты начали проверку.

Кроме того, мы говорили, что в Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа. Местные жители заявили, что погибшая в этом доме не жила. По предварительным данным, в день смерти она была в магазине в п. Залесный.

Также, стало известно, что в Лениногорске Татарстана 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости. В ведомстве сообщили, что мужчина в ночное время разбил окно торговой точки, влил горючую жидкость и поджег.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя

как проводит уборку после дезинфекции от мокриц в квартире

Новости Казани

7 часов назад

В Казани около колледжа лежит тело

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

шпаклевка стен цена за м2 в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов

Новости Казани

10 часов назад

В Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа

Новости Казани

день назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс

Новости Татарстана

10 часов назад

Начальника Соцзащиты Казани оштрафовали за невыдачу документа отцу
Лонгриды
2 часа назад

«Вдохнули новую жизнь»: что происходит с номерами Михайлова

В Казани полным ходом идёт реставрация номеров ...

Новости Татарстана

6 часов назад

В 22 детских лагерях Татарстана были найдены нарушения

Новости Татарстана

6 часов назад

Роспотребнадзор РТ не обнаружил лихорадку Западного Нила

Новости Татарстана

6 часов назад

Гидрометцентр предупредил татарстанцев о грозах и ветре до 18 м/с

Новости Татарстана

7 часов назад

Новым директором ГИСУ РТ 27 июля назначен Ильнар Хафизов
В «зеленом доме» Казани на Чернышевского работа...
Новости Казани
7 часов назад

В «зеленом доме» Казани на Чернышевского работал бордель

Новости Татарстана

10 часов назад

В аэропортах Татарстана сняты ограничения

Новости Татарстана

10 часов назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения на полеты

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане с 15 июля капуста подорожала на 6,84%
«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом
В поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на к...
Новости Татарстана
9 часов назад

В поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на квадроцикле