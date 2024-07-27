В Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа

В Казани девушка, которая упала с высоты 9 этажа на ул. Девятаева, была избита своей приятельницей.

Очевидцы сообщили, что до трагедии люди слышали крик, а после этого звук удара.

Местные жители заявили, что погибшая в этом доме не жила. По предварительным данным, в день смерти она была в магазине в п. Залесный, в который пришла с синяками и начала просить ей помочь. На место прибыли медики и полиция.

Девушка сообщила, что на нее накинулась ее подруга. Обстоятельства случившегося и причины устанавливаются правоохранителями, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске Татарстана 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости. В ведомстве сообщили, что мужчина в ночное время разбил окно торговой точки, влил горючую жидкость и поджег.

Кроме того, мы говорили, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Челнах.