В поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на квадроцикле

По предварительным данным, в п. Дубровка Татарстана на квадроцикле умер 10-летний ребенок. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

На место аварии отправился прокурор Зеленодольского района Дмитрий Ерпелев. По этому факту специалисты начали проверку.

Ранее мы писали о том, что в Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа. Местные жители заявили, что погибшая в этом доме не жила. По предварительным данным, в день смерти она была в магазине в п. Залесный.

Кроме того, мы говорили, что в Лениногорске Татарстана 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости. В ведомстве сообщили, что мужчина в ночное время разбил окно торговой точки, влил горючую жидкость и поджег.

Также, не так давно стало известно, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Набережных Челнах.