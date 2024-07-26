В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

В п. Новое Шугурово 85-летний местный житель поджег магазин, с владелицей которого судится из-за земли. Сейчас пироман задержан. Об этом рассказал в МВД по Татарстану.

В ведомстве сообщили, что мужчина в ночное время разбил окно торговой точки, влил горючую жидкость и поджег. Ущерб составил - 1 млн рублей.

Силовики установили личность татарстанца, им оказался пожилой мужчина 1939 г. р.. Пенсионер заявил на допросе, что сделал это из-за судебных разбирательств с 36-летней хозяйкой магазина.

В настоящее время было возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Фигуранту назначили соблюдение подписки о невыезде.

Ранее мы писали о том, что в Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах. Дама была доставлена в отделение полиции. Всего она планировала передать 165,54 грамма.