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В Казани очевидец спас водителя Mazda с приступом

Автовладелец Daewoo Matiz кинулся помогать мужчине

Татарстан 24

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На ул. Приволжской в Казани водитель автомобиля Mazda неожиданно потерял контроль и оказался на встречке, где едва не столкнулся с Daewoo Matiz и влетел в отбойник.

Автовладелец Daewoo Matiz кинулся помогать мужчине. Как он сам рассказал, у виновника ДТП была пена у рта. Тогда водитель оказал ему первую помощь и вызвал бригаду медиков. Потерпевшего госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что дзюдоисты из Татарстана помогли людям выбраться из вагонов 29 июля 2024 года. 16-летний Арслан Гайнетдинов сообщил, что они не могли уйти с места и приняли решение помочь пассажирам выбраться из вагонов.

Кроме того, мы говорили: «Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер в Волгоградской области.

Напомним, днём, 29 августа 2024 года, перевернулись 9 вагонов поезда Казань-Адлер. По предварительным данным, пострадали 140 человек, из них 16 находятся в больнице.

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