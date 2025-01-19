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В Казани на ремонт дорожной техники используют 3 млн рублей

На ремонт транспорта, используемой для обслужив...

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На ремонт транспорта, используемой для обслуживания дорог в столице Татарстана, выделено 3 миллиона рублей. Тендер на выполнение данных работ расположен на государственном портале закупок.


Исполнителю предстоит сделать обширный перечень ремонта, включающий слесарные услуги, электромонтажи сварку, а также исследование, программирование и починку систем управления — больше 200 видов операций. ПРоект заказал МУП «Горводзеленхоз», приём заявок продлится до 22 января.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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