В Казани на ремонт дорожной техники используют 3 млн рублей

На ремонт транспорта, используемой для обслуживания дорог в столице Татарстана, выделено 3 миллиона рублей. Тендер на выполнение данных работ расположен на государственном портале закупок.



Исполнителю предстоит сделать обширный перечень ремонта, включающий слесарные услуги, электромонтажи сварку, а также исследование, программирование и починку систем управления — больше 200 видов операций. ПРоект заказал МУП «Горводзеленхоз», приём заявок продлится до 22 января.